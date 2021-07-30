Эксперты прокомментировали патентное дело вокруг Samsung Pay в России

Преподаватель Moscow Digital School Анатолий Семенов в беседе с «Известиями» выразил уверенность в том, что Samsung Pay не грозит запрет в России.

Ранее, 27 июля, Арбитражный суд Москвы суд удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co. Ltd за использование изобретения по патенту № 2686003 без согласия правообладателя. Согласно тексту решения, «суд фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну». В случае, если решение не будет обжаловано, то оно вступит в силу через 30 дней, пишет «Коммерсант».

«Патент подразумевает осуществление охраняемого способа целой группой лиц — покупателем, продавцом, владельцем платежного сервиса и оператором платежной системы, однако все указанные лица к участию в деле привлечены не были. Это является безусловным основанием для отмены решения, вынесенного о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле», — сказал Семенов.

Кроме того, решение основано на достаточно дискуссионном толковании целого ряда терминов, в частности, в отношении того, включает ли понятие «онлайн» в себя не только коммуникацию через сеть интернет, но и соединения «точка-точка» вроде NFС, Bluetooth и Wi-Fi, заключил эксперт.

В свою очередь, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов заявил о том, что сам факт такого иска для крупной международной компании в большинстве случаев не становится стоп-фактором для продолжения развития бизнеса в регионе.

«Патентные споры очень распространены в среде высоких технологий <...> Крупные компании чаще выбирают договориться с правообладателем и выкупить его патент. Именно на эту логику рассчитывает большинство таких патентообладателей. Они знают, что для компаний-гигантов, таких как Samsung, время — это огромные деньги. И они не могут себе позволить тратить время на выяснение обстоятельств и просто платят. Так образовалось целое направление — патентный троллинг», — сказал Борисов.

По его словам, тролли скупают давно забытые патенты и потом шантажируют крупные компании. Несмотря на то что это злоупотребление правом, его сложно доказать, добавил юрист.

«В западных странах патентных троллей начали отслеживать и штрафовать судьи, их лишают лицензии адвоката, чаще всего этим занимаются юристы. В России это еще достаточно новая область и патентный троллинг еще будет какое-то время набирать обороты», — заключил эксперт.