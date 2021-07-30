В Охотском море водолазы обследуют затонувшее судно «Профессор Моисеев»

Водолазы обследуют затонувшее судно «Профессор Моисеев». Траулер ушел на дно в 2006 году, лежит на глубине 20 м. Могла произойти утечка нефти, цель работ — не допустить ЧС. На Дальнем Востоке продолжаются работы по расчистке морского дна от мусора, сообщает телеканал «Известия». К «генеральной уборке» призвал в 2020 году премьер Мишустин. Сейчас ответственные специалисты изучают возможность подъёма обломков множества затонувших судов со дня Охотского моря.

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