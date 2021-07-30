Рабочий погиб на руднике в Красноярском крае

В Краснодарском крае на руднике «Комсомольский», принадлежащем ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», погиб рабочий, его засыпало скальной породой. Об этом сообщает в пятницу, 30 июля, региональное СУ СК России.

Согласно предварительной информации, 30 июля примерно в 07:25 (11:55 мск) произошло отслоение горной массы во время производства работ по заряжению забоя.

«В результате взрывник ШПУ-4 ООО «Заполярная строительная компания» получил травмы, несовместимые с жизнью. Прокуратура <...> организовала проверку в связи с гибелью рабочего на руднике «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», — сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Как сообщает издание NGS24.RU со ссылкой на пресс-службу «Норникеля», скончавшемуся мужчине было 36 лет. Он прошел все необходимые инструктажи по технике безопасности и был допущен к работам.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее, 19 июня, в шахте «Анжерская-Южная» в Кузбассе произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Сообщалось, что находившихся в шахте людей завалило, в результате один человек погиб и один пострадал.