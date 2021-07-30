Затраты США на российские нефть и мясо краба показали прирост

Затраты Соединенных Штатов на определенные категории российской продукции отметились значительным приростом, вне зависимости от антироссийских санкций, введенных Вашингтоном. Так, показатели по импорту нефти и нефтепродуктов из России увеличились более чем на три четверти за первые пять месяцев текущего года, о чем в пятницу, 30 июля, сообщает РБК со ссылкой на данные статистики бюро переписи американского населения.

Если говорить конкретно про нефтепродукты, то данные импорта по данному сектору показали увеличение на 78%, что оценивается в $6,7 млрд. Аналогичный период прошлого года (с января по май) оценивался в $3,8 млрд.

Параллельно увеличился импорт мяса российского мороженого краба: прирост продукции составил $395 млн, в прошлом году тот же показатель оценивался в $263 млн.

Также почти в полтора раза выросли показатели по импорту драгоценных и полудрагоценных камней, российских удобрений, железа и стали. С точки зрения стоимостного выражения отметились ростом палладий, алюминий и никель.

Ранее, в мае, стало известно о том, что США впервые за 40 лет импортировали нефть из Ирана в количестве 1 млн баррелей в марте 2021 года.