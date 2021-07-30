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Ученые открыли новую форму материи на Большом адронном коллайдере

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Ученые открыли новую форму материи с помощью Большого адронного коллайдера (БАК). Экзотическая элементарная частица относится к так называемым тетракваркам — структуры, состоящей из четырех кварков, передает телеканал «Известия». Новинку назвали Тсс+, что указывает на наличие в составе двух очарованных кварков, при этом антикварков у частицы нет, что и делает её единственной в своём роде известной науке. Раньше считалось, что сложные кварки состоят из антиподов. Находка живет в 500 раз дольше, чем частицы с той же массой. Ученые называют Тсс+ рыхлой, у неё малая масса и большой радиус. Уникальные свойства новой частицы только предстоит изучить. Примечательно, что в открытии активно участвовали россияне. В частности, в состав научной коллаборации, которая работала над поиском частиц, входят ученые из Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», а так же сотрудники Института ядерной физики Сибирского отделения РАН.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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