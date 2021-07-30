Вернувшиеся в РФ непривитые россияне будут сдавать дополнительный ПЦР-тест

Непривитые туристы будут сдавать дополнительный ПЦР-тест. Это касается тех, кто вернулся из-за рубежа в Россию, передает телеканал «Известия». Данные нужно будет загрузить на «Госуслуги» в течение четырех дней со дня прибытия из-за рубежа. Туристам на время проверки рекомендовано уйти на самоизоляцию. Новое требование не распространяется на вакцинированных граждан РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.