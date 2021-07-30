Пожар на складе на юго-востоке Москвы локализован

Распространение пламени в складском помещении на улице Перервы на юго-востоке Москвы удалось остановить. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает столичное ГУ МЧС.

По информации ведомства, в тушении пожара участвуют вертолеты МАЦ. Возгорание было локализовано в 04:00 часа на площади 2 тыс. кв. м. Горение продолжается.

Отмечается, что пострадавших нет.

Пожар вспыхнул на складе на улице Перерва, дом 11, строение 27 после полуночи 30 июля. На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.