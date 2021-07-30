Прямой эфир
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали повышение температуры в Москве
Мир
Молния ударила группу туристов в районе Круглой горы на Украине
Мир
Один человек погиб при наезде автомобиля на террасу бара в Париже
Общество
Началась четвертая смена молодежного форума «Территория смыслов»
Происшествия
Автомобиль в Татарстане насмерть сбил женщину с ребенком
Армия
Бригада морской пехоты в Крыму получит боевые машины-амфибии
Мир
Лесной пожар в Бодруме потушили
Мир
В США подтвердили требование об обязательной вакцинации госслужащих

На юго-востоке Москвы загорелся склад

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На улице Перерва на юго-востоке Москвы в ночь на пятницу, 30 июля, загорелось складское помещение. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: улица Перерва, дом 11, строение 27 поступило в 00:17. Площадь пожара составила около 300 кв. м.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, 26 июля, неэксплуатируемое здание загорелось в городе Родники в Ивановской области на площади 500 кв. м. Пожар произошел на улице Демьяна Бедного, ему был присвоен второй номер сложности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021