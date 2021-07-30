На юго-востоке Москвы загорелся склад

На улице Перерва на юго-востоке Москвы в ночь на пятницу, 30 июля, загорелось складское помещение. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: улица Перерва, дом 11, строение 27 поступило в 00:17. Площадь пожара составила около 300 кв. м.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, 26 июля, неэксплуатируемое здание загорелось в городе Родники в Ивановской области на площади 500 кв. м. Пожар произошел на улице Демьяна Бедного, ему был присвоен второй номер сложности.