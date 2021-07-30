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Уровень одобрения ипотеки упал до минимума за четыре года

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Уровень одобрения заявок по ипотеке к началу июля сократился до минимума за последние несколько лет, сейчас он находится в диапазоне от 63,7% до 66%, сообщили «Известиям» в бюро кредитных историй (БКИ).

По данным БКИ «Эквифакс», уровень одобрения жилищных ссуд падает с октября прошлого года, но столь низкие показатели не наблюдались с февраля 2017-го. Согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в последний раз подобный минимум фиксировался в декабре 2018-го.

Несмотря на достаточно высокие темпы выдачи, уровень одобрения заявок на ипотеку сокращается уже девять месяцев подряд, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Это говорит о том, что банки продолжают придерживаться консервативного подхода в жилищном кредитовании, констатировал он.

По прогнозам экспертов, уровень одобрения в ближайшие месяцы всё же сохранится стабильно высоким: сейчас нет причин, которые могли бы существенно повлиять на снижение качества входящего потока ипотечных заемщиков. Впрочем, в дальнейшем на показатель может повлиять либо кризисная ситуация с ликвидностью или платежеспособностью клиентов, либо усиление регуляторных требований к ипотеке по долговой нагрузке и капиталу.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

За высоким отбором: уровень одобрения ипотеки упал до минимума за четыре года

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