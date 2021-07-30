В рабочей группе Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации ожидают двукратного увеличения количества фейков к выборам в Госдуму.

«Осталось два месяца и у нас есть опасения, что их будет не 3 тыс. как сейчас, а 6 тыс. Однако, боюсь, что все будет еще хуже, поскольку за две недели до выборов пойдет вал ложных сообщений. Тенденция такова, что все это будет качественно и профессионально распространяться», — сообщил «Известиям» глава группы ОП Александр Малькевич.

По его словам, сейчас фейки ориентированы на то, чтобы сорвать кампанию.

«Эта информация нацелена на то, чтобы рассказать, что из-за коронавируса выборы перенесут или отменят. Либо, что сразу после выборов будут вводить локдаун. То есть, якобы, нет смысла голосовать. Третье направление связано с обязательной вакцинацией всех работников комиссий, наблюдателей и избирателей. Задача — всех напугать», — добавил глава рабочей группы ОП.

В Госдуме полагают, что распространение фейков не помешает россиянам сделать взвешенный выбор на избирательных участках. В Совфеде настаивают на том, что лицами, распространяющими ложные сведения, должны заниматься правоохранители. По словам главы мониторинговой группы временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета Владимира Джабарова, недостоверная информация о российских электоральных кампаниях распространяется, прежде всего, при участии внешних сил.

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Подложный след: в ОП прогнозируют двукратный рост числа фейков о выборах