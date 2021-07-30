Прямой эфир
Общество
Началась четвертая смена молодежного форума «Территория смыслов»
Армия
Бригада морской пехоты в Крыму получит боевые машины-амфибии
Мир
Лесной пожар в Бодруме потушили
Мир
В США подтвердили требование об обязательной вакцинации госслужащих
Мир
В центре Мармариса развернули палатки с водой и едой для туристов
Наука
NASA отложило запуск корабля Starliner из-за инцидента с модулем «Наука»
Культура
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за фильма «Черная вдова»
Мир
Число погибших из-за лесных пожаров в Турции увеличилось до четырех

В ОП прогнозируют двукратный рост числа фейков о выборах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рабочей группе Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации ожидают двукратного увеличения количества фейков к выборам в Госдуму.

На ваш выбор: как проголосовать из дома, отпуска и с телефона
В этом году в семи регионах РФ будет доступно интернет-голосование

«Осталось два месяца и у нас есть опасения, что их будет не 3 тыс. как сейчас, а 6 тыс. Однако, боюсь, что все будет еще хуже, поскольку за две недели до выборов пойдет вал ложных сообщений. Тенденция такова, что все это будет качественно и профессионально распространяться», — сообщил «Известиям» глава группы ОП Александр Малькевич.

По его словам, сейчас фейки ориентированы на то, чтобы сорвать кампанию.

«Эта информация нацелена на то, чтобы рассказать, что из-за коронавируса выборы перенесут или отменят. Либо, что сразу после выборов будут вводить локдаун. То есть, якобы, нет смысла голосовать. Третье направление связано с обязательной вакцинацией всех работников комиссий, наблюдателей и избирателей. Задача — всех напугать», — добавил глава рабочей группы ОП.

В Госдуме полагают, что распространение фейков не помешает россиянам сделать взвешенный выбор на избирательных участках. В Совфеде настаивают на том, что лицами, распространяющими ложные сведения, должны заниматься правоохранители. По словам главы мониторинговой группы временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета Владимира Джабарова, недостоверная информация о российских электоральных кампаниях распространяется, прежде всего, при участии внешних сил.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подложный след: в ОП прогнозируют двукратный рост числа фейков о выборах

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021