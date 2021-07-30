Объем выданной ипотеки на частное жилье и участки вырос на 40%

По итогам первого полугодия 2021 года объем выданных ипотечных кредитов на земельные участки, готовые и строящиеся частные дома вырос на 40%, до 34,2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные отчета «Топ-20 ипотечных банков в первом полугодии 2021 года», подготовленного аналитическим центром «Дом.РФ» совместно с Frank RG.

Топ-20 банков выдали 14 тыс. таких кредитов (+19% к первому полугодию 2020 года) на 34,2 млрд рублей. На индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выдано 3,5 тыс. кредитов на 7,5 млрд рублей (0,3% в общем объеме выдачи ипотеки), 10,3 тыс. кредитов на 26,7 млрд рублей выдано на готовые дома (1% общего объема), говорится в документе.

Пять крупнейших банков обеспечивают 92% объема всех выданных кредитов на жилые дома и ИЖС. В числе этих кредитных организаций — Россельхозбанк, СберБанк, АК Барс Банк, Банк ДОМ.РФ и Совкомбанк, отметили аналитики.

Также в отчете говорится, что в июне 2021 года топ-20 банков выдали 3,3 тыс. кредитов (без изменений к июню 2020-го, +52% к маю 2021-го) на 8,4 млрд рублей (+83% к июню 2020-го, +50% к маю 2021-го).

В частности, 1,2 тыс. кредитов на 3 млрд рублей — на ИЖС (0,5% общего объема выдачи кредитов) и 2,3 тыс. кредитов на 6 млрд рублей — на жилые дома (1% объема выдачи).

Как заявил ранее в июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в текущем году объем ипотечных кредитов в стране может вырасти до 4,6–4,8 трлн рублей, а значит, «количество выданных кредитов будет примерно сопоставимо с рекордным уровнем предыдущего года, а общая сумма превысит его на 4–8%».

Согласно данным экспресс-мониторинга Frank RG, в июне банки выдали россиянам кредиты наличными на сумму в 622,9 млрд рублей, это максимальный показатель за всю историю наблюдений с 2014 года.