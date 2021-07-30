Мы уже привыкли к новостям о штрафах интернет-компаний. Не проходит дня, чтобы в новостной ленте не появилась информация о расследованиях, санкциях и штрафах в отношении крупнейших игроков. Это происходит повсюду — в США открыто крупнейшее расследование по фактам ограничения конкуренции, прокуроры 36 штатов и округа Колумбия подали иск к Google, в Австралии компании привлекаются к ответственности за незаконное использованием материалов СМИ, в Европе вовсю применяется GDPR (европейский закон о защите персональных данных). Только в апреле 2021 года Управление Нидерландов по защите данных оштрафовало систему бронирования отелей Booking.com на €475 тыс. за несвоевременное информирование о получении несанкционированного доступа к данным третьих лиц. Антимонопольные службы ЕС, а также Германии и Франции инициируют собственные расследования. В России Twitter, Telegram, Facebook, TikTok, Google массово получают штрафы за неудаление запрещенного контента.

На основании решения мирового судьи Таганского района Москвы компания Google LLC 28 июля привлечена к ответственности за невыполнение требований о хранении персональных данных российских граждан на территории страны. Штраф, наложенный на компанию, составил 3 млн рублей. Такое массовое наступление на технологические компании имеет как национальную специфику, так и общие корни.

Прежде всего это связано с практически доминирующей ролью цифровых технологий, мобильных устройств и технологических экосистем в нашей жизни. По последним данным, более трех часов в день каждый пользователь проводит в Сети, ежегодный рост интернет-аудитории в мире составляет десятки процентов. По закону больших чисел, чем больше компании предоставляют сервисов, чем больше у них стран присутствия и пользователей, тем выше вероятность совершения правонарушений. С другой стороны, нельзя не признать, что технологические компании существенно меняют традиционный экономический уклад, влияют на социальные отношения, формируют информационную повестку, становятся одним из основных пространств воспитания и развития молодежи.

Государства вынуждены реагировать на столь стремительные изменения. В числе основных задач — защитить национальные компании, права и интересы граждан, а также не допустить прямой конкуренции с государственными институтами. Правительства разрабатывают различные меры защиты национальных интересов. Одна из них — обязать регуляторов обеспечить прозрачность, безопасность и доступность процессов обработки данных. Эта мера в том числе реализуется через требование о локализации данных.

Оно предполагает использование для обработки персональных данных граждан оборудования, размещенного на территории Российской Федерации. Это важно, чтобы, с одной стороны, государство контролировало объем собираемых данных, а с другой, позволяло ограничивать операции с данными, которые или противоречат закону, или не санкционированы самим субъектом информации.

Технологические компании выполняют эти требования неохотно. Во-первых, это обусловлено экономическими причинами — сложно создать глобальный сервис, если каждая страна в мире установит требование о локализации данных своих граждан. А во-вторых, механизм проверки исполнения требований, эффективного принуждения к их исполнению только формируется. За аналогичное нарушение Twitter была оштрафована несколько раз, однако сведений о переносе данных в Россию в открытом доступе нет. Реакция компании Google на вынесенное решение неизвестна, хотя уже понятно, что 3 млн рублей — сумма крайне незначительная для глобального технологического гиганта. Вполне возможно, если Google не исполнит требование Роскомнадзора о локализации, будет и повторное привлечение к административной ответственности. В этом случае предельный размер штрафа может достигать 18 млн рублей. Хотя и такой штраф точно не станет критичным для компании.

Теоретически за несоблюдение требований в области персональных данных возможна и блокировка информационного ресурса. Такое уже было с сервисом Linkedin. С 2016 года он блокируется в России. Представить, что аналогичный процесс начнется в отношении второго по популярности поисковика с целой экосистемой сервисов трудно. Это говорит о том, что пользователей Сети, юристов и практиков ожидают новые этапы обсуждения — достаточности установленных санкций, эффективности применяемых мер воздействия, разработки новых инструментов воздействия на нарушителей. Вероятно, могут быть использованы новые формы и меры принуждения, которые законодатели внесли в так называемый закон «о приземлении иностранных компаний». Согласно этому закону, в отношении нарушителей допускаются и ограничение платежей, и замедление трафика, и запреты на распространение рекламы, а также другие меры.

Видится, что следующий шаг за иностранными компаниями — регулятор ждет от них прежде всего соблюдения принятых законов.

Автор — заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России

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