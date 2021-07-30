Названы самые популярные у россиян напитки

Чаще всего пользователи из России заказывают онлайн соки, нектары и газированные напитки. Так, сок есть в 17% заказов пользователей, нектары предпочитают 14% покупателей, а газировку — 8%. Такие данные показало исследование сервиса доставки продуктов «СберМаркет», результаты которого есть в распоряжении «Известий».

Четвертое место по популярности занимает квас (6,4%), а пятое — вода с газом (5,9%). Реже всего покупатели кладут в корзину безалкогольное пиво и шампанское, а также холодный кофе.

Чаще всего напитки заказывают в Москве. Каждый второй заказ содержит товар из этой категории.

«С большим отрывом топ-3 с Москвой делят Санкт-Петербург (доля напитков в корзинах –– 12,2%) и Новосибирск (8,6%). Антирейтинг возглавляет Калининград с долей 1,1%. Видимо, там жители предпочитают заказывать на дом что-то более сытное», — говорится в результатах исследования.

Исследование также показало, что самый дорогой квас продается в Казани — 113 рублей. Самый дешевый квас можно купить в Волгограде (47 рублей), Самаре и Омске (48 рублей) и Воронеже (50 рублей).

«В среднем по России из напитков предсказуемо дешевле всех стоят вода, нектары и холодный чай. Дороже всех –– энергетики и безалкогольные вино, шампанское и пиво», — добавили в «СберМаркете».

Ранее в июле исследование «СберМаркета» показало, что в первом полугодии 2021 года работодатели чаще всего заказывали для сотрудников офиса бананы и молоко.