В ГИБДД рассказали о снижении количества ДТП с участием детей

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин сообщил, что в России наметилась тенденция по снижению количества ДТП с участием детей. Об этом он рассказал в четверг, 29 июля, в ходе пресс-конференции МИЦ «Известия», посвященной проведению мероприятий по развитию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) в 2021 году.

«За последние 10 лет количество ДТП с участием детей в России снизилось на 18 %, количество погибших в них детей – на 45 %. Однако на этом не стоит останавливаться. В настоящее время мы видим, что число детей, которые заинтересованы в получении знаний в области безопасности дорожного движения, растет. Дети охотно вступают в отряды ЮИД. Для нас ключевым направлением работы является поддержка таких детей, обучение их по самым передовым методикам», — сказал Понарьин.

По его данным, с учетом роста популярности движения ЮИД, планируется, что к 2024 году в его отряды вольются уже 500 тысяч школьников по всей России. На сегодняшний день свыше 400 тысяч детей в возрасте от 7 до 18 лет объединились в более чем 30 тысяч отрядов ЮИД.

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Костыряченко в свою очередь подчеркнула роль семьи в формировании у детей культуры поведения на дорогах. Она подчеркнула, что соответствующие мероприятия проводятся во всех субъектах РФ.

«Родители (законные представители) участвуют совместно со школами в мероприятиях по БДД в формате родительских патрулей, когда родители сами выявляют нарушения ПДД со стороны детей, взрослых и проводят разъяснительную работу. Только в течение 2020 года было организовано более 55 тысяч родительских объединений (родительских патрулей)», — рассказала Костыряченко, добавив, что организуются и тематические родительские собрания.

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» Оксана Гончарова со своей стороны рассказала о запланированных на 2021 год мероприятиях для детей, родителей и педагогов. В их числе Всероссийский конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», Всероссийское первенство по автомногоборью, интернет-конкурсы как для педагогов, так и обучающихся, Всероссийский форум ЮИД, Межгосударственный слет ЮИД, всероссийский проект «Лидер ЮИД», всероссийский метапредметный конкурс по БДД.

Заместитель директора по проектной работе ООО «Движение без опасности» Валентина Кульбицкая отметила, что ЮИД нередко помогает детям определиться с профессией.

«ЮИД — это фундамент для формирования нового поколения профессионалов, что дает возможность в будущем создать в стране фонд специалистов в области разработки и создания дорожной инфраструктуры, моделирования и конструирования транспорта, педагогических и медицинских работников, и даже специалистов социальных коммуникаций», — заявила она.