В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в августе

С августа 2021 года в России в действие вступят новые законы, полный перечень которых опубликован в четверг, 29 июля, на сайте Государственной думы РФ.

Так, с августа водители автомобилей освобождаются от обязанности предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО.

Также начиная с последнего месяца лета 2021 года физлица, не являющиеся налоговыми резидентами в России, будут освобождены от выплаты части налогов на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг.

Помимо этого россияне смогут получать налоговый вычет на занятия спортом — вычет коснется доходов, полученных с 1 января 2022 года. Сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не может превышать 120 тыс. рублей в год. Соответствующий закон в апреле подписал президент России Владимир Путин.

Кроме того, с августа вступает в силу запрет на распространение звуковой рекламы с использованием колонок и другой техники, монтируемой на крыши и стены.

Также ряд новых законов касается лиц без гражданства — они будут получать временные удостоверения личности на десять лет. Получившие такой документ смогут работать без оформления разрешительных документов.

Вступающие в силу в августе законы не обошли стороной и иностранных граждан. Теперь они могут получить российскую визу сроком на полгода. Ранее туристические визы выдавали сроком на месяц или на полгода в зависимости от того, какого срока выдают визы страны гражданства туристов, то есть на принципах взаимности.

Теперь же для получения визы на полгода иностранцу необходимо забронировать жилье, входящее в единый перечень классифицированных гостиниц, или предъявить приглашение от туроператора из специального единого реестра.

Кроме того, с августа нотариусы, засвидетельствовавшие подлинность подписи на заявлении о регистрации юридического лица и ИП, обязаны будут отправлять его и другие необходимые документы в тот же день в регистрирующий орган.

Ранее, 26 июля, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 26 июля внесет на рассмотрение нижней палаты законопроект, предлагающий возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам. По словам автора инициативы, после отмены индексации пенсий резко сократилось число работающих пенсионеров с 15,3 млн до 9,6 млн, причем, отмечает он, большинство перешли в сферу теневой занятости.