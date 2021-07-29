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Ялта открыла для купания все пляжи после наводнения

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Все пляжи Ялты и окрестных поселков, которые восстанавливаются после наводнения в июне, открыты для купания. Об этом сообщила 29 июля на своей странице в Facebook мэр города Янина Павленко.

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«Все ялтинские пляжи от Фороса до Гурзуфа открыты», — написала она.

По словам Павленко, вода в море соответствует требованиям СанПиН.

В ночь на 18 июня в Крыму выпала месячная норма осадков. В Ялте в результате ливней пострадали 24 человека. Из-за подтоплений был введен режим ЧС.

4 июля в Крыму прошли очередные сильные дожди, которые спровоцировали подтопления в некоторых частях полуострова. Больше всего происшествий отмечено в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма. Там выпало две месячные нормы осадков.

Также сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части республики.

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