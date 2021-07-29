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Решение по строительству обхода Санкт-Петербурга примут за два месяца

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Решение по строительству обхода Санкт-Петербурга будет принято в течение двух месяцев, заявил 29 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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Он поручил «Автодору» и Минтрансу проработать источники финансирования и сроки реализации проекта.

«Я дал поручение государственной компании «Автодор» вместе с Минтрансом проработать трассировку, механизмы, источники [финансирования], примерные сроки реализации. После этого, когда у нас будет предварительная информация, мы уже примем окончательное решение — какой источник, какой срок, платная или не платная, кто будет проектировать, кто будет строить», — сказал Хуснуллин журналистам.

26 июля на совещании по вопросам развития транспортного узла в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос строительства вокруг Санкт-Петербурга новой кольцевой дороги наподобие Центральной кольцевой дороги, недавно открытой в Подмосковье.

По словам Путина, деньги из Фонда национального благосостояния привлекаются для продления дороги от Санкт-Петербурга до Москвы и от столицы до Екатеринбурга через Казань и в этой связи нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное от города автомобильное кольцо. Глава государства подчеркнул, что этот транспортный объект будет востребован для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, где проживает более 7 млн граждан.

В свою очередь губернатор города Александр Беглов, комментируя строительство нового автомобильного обхода, назвал предложение президента «очень хорошим». Он отметил, что в настоящее время реализация этого проекта актуальна, в частности из-за возникающих на КАДе пробок, особенно в ряде направлений, которые идут по Ленинградской области.

О намерениях создать второе транспортное кольцо вокруг Петербурга говорили еще в 2005 году, когда Ленобласть передала в федеральную собственность Южное полукольцо трассы А-120.

В марте 2021 года правительство Ленобласти представило планы строительства КАД-2. Согласно схеме, которую опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко, от трассы «Скандинавия» дорога пройдет мимо Всеволожска и Колпино, пересечет М-10 (Москва — Петербург), огибает Гатчину и приходит к трассе А-180 «Нарва» в районе поселка Кипень.

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