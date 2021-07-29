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Выручка экосистемы «Сбера» выросла за полгода до 74 млрд рублей

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Экосистема «Сбера» показывает рекордные результаты роста. За шесть месяцев 2021 года она выросла в три раза — до 74 млрд рублей. Это следует из промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности банка, с которой «Известия» ознакомились 29 июля.

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«Новые бизнес-линии, запущенные благодаря технологической трансформации, показывают кратный рост: так, выручка нефинансовых сервисов за первое полугодие превысила 74 млрд рублей, увеличившись в три раза», — рассказала финансовый директор банка Александра Бурико.

Также во II квартале был запущен мультикатегорийный маркетплейс «СберМегаМаркет»: клиентам стали доступны сервисы Сбер ID и SberPay, а также возможность оплаты товаров бонусами «СберСпасибо». Также был создан новый продукт семейства подписок «СберПрайм+», он объединяет финансовые и нефинансовые сервисы экосистемы «Сбера».

На платформе SmartMarket — маркетплейсе SmartApps, позволяющем разрабатывать приложения и обучать новым навыкам виртуальных ассистентов «Салют», опубликовано уже более 500 приложений.

«Сбер» продолжает расширять возможности использования виртуальных ассистентов семейства «Салют»: запущены в продажу ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top, операционная система «Салют ТВ» для партнерских устройств, создана специальная прошивка для SberBox «Салют для отелей», а наши виртуальные ассистенты теперь помогают клиентам разобраться в информации о финансовых рынках», — говорится в отчете «Сбера».

Кроме того, за II квартал 2021 года чистая прибыль «Сбера» составила 325,3 млрд рублей в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

«Результаты первого полугодия 2021 года отражают быстрое восстановление российской экономики и лидирующую позицию «Сбера» на финансовых рынках. Мы заработали 629,8 млрд рублей чистой прибыли и достигли рентабельности капитала выше 25%», — рассказала Бурико.

По итогам 2021 года группа может заработать более 1 трлн чистой прибыли — это половина прибыли всего финансового рынка России по прогнозу ЦБ РФ на 2021 год.

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