В Госдуме напомнили о вступающих в силу с августа законах

В России в августе вступят в силу ряд новых законов, в том числе о налоговом вычете за фитнес, новых правилах оформления ОСАГО и звуковой рекламе. Полный перечень вступающих в силу законодательных актов опубликован в четверг, 29 июля, на сайте Государственной думы РФ.

Так, с августа граждане РФ смогут получать налоговый вычет на занятия спортом. Сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не может превышать 120 тыс. рублей в год. Вычет коснется доходов, полученных с 1 января 2022 года.

Соответствующий закон в апреле подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, вычет НДФЛ будет предоставляться в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные гражданину, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет организациями или индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, с августа автомобилистов освободят от обязанности предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО.

Также в РФ вступает в силу запрет на распространение звуковой рекламы с использованием колонок и другой техники, монтируемой на крыши и стены зданий.

С августа нотариусы, засвидетельствовавших подлинность подписи на заявлении о регистрации юридического лица и ИП, обязаны будут отправлять его и другие необходимые документы в тот же день в регистрирующий орган.

Иностранные страховые компании и их сотрудники в России будут нести ответственность за навязывание дополнительных услуг.

Помимо этого, изменения коснуться лиц без гражданства, находящихся в России. Они будут получать временные удостоверения личности сроком на десять лет.

Более того, с августа иностранные граждане смогут получить российскую визу сроком на полгода, им потребуется забронировать жилье, входящее в перечень классифицированных гостиниц, или предъявить приглашение от туроператора из единого реестра.

Также главы регионов теперь смогут сами определять виды разрешенной охоты, ее сроки и другие условия после согласования с Минприроды.

Начиная с последнего месяца лета 2021 года физлица, не являющиеся налоговыми резидентами в России, будут освобождены от выплаты части налогов на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг.