Утверждение нового порядка аккредитации для работы на выборах стало поводом для очередной бури в стакане воды. Свободу слова ущемляют! Журналистам придется — о ужас — подтверждать свою принадлежность к СМИ! И сразу шквал возмущений: в тиски зажали, кислород перекрыли, никакой свободы, журналистам создают препятствия и что-то там хотят от них скрыть. А правда в том, что ни один из возмущающихся не имеет представления, для чего нужна работа журналиста на избирательном участке.

Почему вдруг перспектива заполнения несложной формы аккредитационного уведомления вызвала столько страданий? Такие же данные надо подавать практически куда угодно — от экономического форума до Недели моды или Олимпиады (на эти еще жестче — надо подтверждать работу СМИ по профильной теме). Так что же произошло?

В наше время сложно представить себе, чтобы организатор сколько-нибудь серьезного мероприятия не запрашивал и не проверял данные участников. А выборы — мероприятие очень серьезное. И человек, который работает на выборах в журналистском статусе, наделен не только правами, но и, в первую очередь, обязанностями. Они простые: беспристрастно освещать события, говорить правду, только правду и ничего кроме правды, излагать только проверенные факты, быть объективным, представлять все стороны конфликта и быть «над схваткой». Задача журналиста — передать обществу объективную информацию. И только. Если он хочет контролировать процесс, активно в нем участвовать, это похвально, но это совсем другая роль.

К сожалению, это понимают не все. Некоторые приносят с собой свои политически симпатии и начинают выискивать нарушения там, где их нет, придираться к мелочам — чаще просто для того, чтобы у их любимого кандидата был повод опротестовать выборы. Такое поведение для журналиста неприемлемо, но это не самое страшное, с чем приходится сталкиваться на выборах.

Хуже, когда сенсационная новость про какие-нибудь злостные нарушения («Шок, сенсация, на участке в селе Кукуево погас свет, комиссия пересчитывала бюллетени вслепую») выдумывается хайпа ради или рождается в провокационных целях. С таким, к сожалению, приходится сталкиваться. Причем гораздо чаще, чем можно себе представить.

Так что же произошло 28 июля? Обязанности и права журналиста наконец получили документальное подтверждение. У журналиста появляются права, которые теперь записаны в нормативных документах.

Журналист теперь имеет законное право присутствовать при подсчете голосов, присутствовать на заседаниях комиссий при установлении итогов голосования, знакомиться с протоколами об итогах голосования, получать копии протоколов, осуществлять фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии, присутствовать при голосовании групп избирателей в населенных пунктах, находящихся в отдаленных местностях, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, присутствовать при перемещении бюллетеней в сейф-пакет и осуществлять фото- и видеосъемку процесса перемещения бюллетеней в сейф-пакет и его запечатывания, составления акта в отношении сейф-пакета.

Этот документ ставит точку в спорах, имеет ли право журналист снимать и получать копии документов. Больше не будет распрей и выяснений, кто прав, кто виноват.

Автор — политолог Илья Ухов

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