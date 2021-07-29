Опрос показал самые популярные для переезда города России

Самые популярные города в России, куда хотели бы переехать граждане, — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о внутренней миграции, опубликованных в четверг, 29 июля.

Согласно данным исследования, порядка 50% россиян проживают в том же населенном пункте, в котором родились. Другая половина граждан (49%) переехала в место проживания в течение жизни (59% граждан в возрасте 60 лет и старше). Среди основных причин для переезда россияне назвали семейные обстоятельства, работу и учебу.

Большинство опрошенных россиян (72%) не хотели бы переезжать в другой город России на постоянное место жительства. При этом хотят переезда 25% респондентов. Среди них большая часть — это молодые люди, жители городов от 500 тыс. до 950 тыс. и городов от 100 тыс. до 500 тыс. Каждый пятый среди желающих сменить место жительства планирует сделать это в течение года-двух, а каждый четвертый хотел бы переехать в течение ближайших трех-пяти лет.

В качестве причин для переезда опрошенные называли более высокий уровень жизни, возможности найти работу, лучший климат, возможность быть ближе к родственникам и экологию.

Те, кто не желает переезжать, объясняли это тем, что их все устраивает: здесь живут их родные и друзья, здесь родные места, также переехать им не позволяют возраст и привычка к месту жительства.

Опрос, опубликованный в декабре прошлого года, показал рост числа россиян, готовых к переезду внутри страны. Так, в 2016 году над переездом в другие регионы задумывались только 28%, а в 2020 году эта доля выросла до 42%.