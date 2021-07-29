Прямой эфир
Общество
Народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом
Мир
Belavia возобновит регулярное авиасообщение с Сочи и Краснодаром
Интернет
Google впервые оштрафовали за нарушение закона о локализации данных россиян
Армия
Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет
Общество
В России за стуки выявлено 23 270 случаев коронавируса
Мир
Захарова пошутила над словами Тихановской о печенье от Байдена
Спорт
Оргкомитет Олимпиады начал расследование по делу журналиста и Медведева
Мир
Угроза цунами в Тихом океане после землетрясения вблизи Аляски снята

Опрос показал самые популярные для переезда города России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самые популярные города в России, куда хотели бы переехать граждане, — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о внутренней миграции, опубликованных в четверг, 29 июля.

Городская дисквалификация: мегаполисы ждут лишь богатых и образованных
В США городское население меняет жизненные планы. В России пока иной тренд, но всё может измениться

Согласно данным исследования, порядка 50% россиян проживают в том же населенном пункте, в котором родились. Другая половина граждан (49%) переехала в место проживания в течение жизни (59% граждан в возрасте 60 лет и старше). Среди основных причин для переезда россияне назвали семейные обстоятельства, работу и учебу.

Большинство опрошенных россиян (72%) не хотели бы переезжать в другой город России на постоянное место жительства. При этом хотят переезда 25% респондентов. Среди них большая часть — это молодые люди, жители городов от 500 тыс. до 950 тыс. и городов от 100 тыс. до 500 тыс. Каждый пятый среди желающих сменить место жительства планирует сделать это в течение года-двух, а каждый четвертый хотел бы переехать в течение ближайших трех-пяти лет.

В качестве причин для переезда опрошенные называли более высокий уровень жизни, возможности найти работу, лучший климат, возможность быть ближе к родственникам и экологию.

Те, кто не желает переезжать, объясняли это тем, что их все устраивает: здесь живут их родные и друзья, здесь родные места, также переехать им не позволяют возраст и привычка к месту жительства.

Опрос, опубликованный в декабре прошлого года, показал рост числа россиян, готовых к переезду внутри страны. Так, в 2016 году над переездом в другие регионы задумывались только 28%, а в 2020 году эта доля выросла до 42%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021