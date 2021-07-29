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В ЦБ оценили помощь россиян в пополнении списка нелегалов финрынка

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Публикация Банком России черного списка компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке страны подтолкнула граждан и профучастников активнее помогать регулятору в их выявлении. Об этом 29 июля рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

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По его словам, за неполные два месяца в ЦБ получили более 1 тыс. обращений. «Только за июнь новый раздел сайта посетило более 330 тыс. человек. Мы видим также, что интерес к разделу проявляет и профессиональное сообщество — банки, профучастники, саморегулируемые организации», — цитирует его «РИА Новости».

С помощью граждан и профучастников выявляется почти половина нелегалов, отметил Лях. Люди рассказывают о возможных нелегальных участниках рынка через интернет-приемную и форму анонимного информирования. Все полученные данные выверяется регулятором, отметил финансист.

Участники рынка могут использовать данные из списка в качестве дополнительного источника информации для оценки уровня риска своих клиентов и контрагентов, заключил он.

Банк России 1 июня опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в него вошли более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов. В их деятельности регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

По каждой фирме указаны наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

15 июня глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России продолжит закручивать гайки, пока не увидит, что участники финансового рынка ведут себя добросовестно. Регулятор собирается вводить требования к тому, как финансовая организация продает свои продукты, не вводит ли граждан в заблуждение, отметила она.

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