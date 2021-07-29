В России открыли новый тоннель на Байкало-Амурской магистрали

Сегодня в России представили еще одно чудо инженерной мысли. Новый тоннель открыли на Байкало-Амурской магистрали, сообщает телеканал «Известия». Строители работали в сложнейших условиях на огромной глубине. Несмотря на новейшие технологии, потребовалось семь лет. Пропускная способность БАМа увеличится в 2,5 раза.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.