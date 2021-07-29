Эксперт дала советы по покупке соли

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), норма потребления соли для взрослых составляет менее 5 г соли в день, что чуть меньше одной чайной ложки. При этом вся потребляемая соль должна быть обогащена йодом, сообщила агентству «Прайм» заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По словам эксперта, чтобы приобрести качественную соль с содержанием йода, отвечающим физиологическим потребностям, лучше выбирать соль с российским знаком качества.

Также подойдет соль по ГОСТ Р (национальный стандарт Российской Федерации. — Ред.).

Кроме того, специалист добавила, что следует внимательно смотреть на срок годности, содержание йода и класс помола.

«В соли мелкого помола йод более стабилен. Содержание йода должно быть не менее 40+15 микрограммов на грамм. На момент покупки срок годности продукта должен составлять не менее девяти месяцев. По истечении этого срока соль не испортится, но и йодированной уже не будет», — отметила Саратцева.

Ранее, 6 июня, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Ирина Бережная рассказала, что переизбыток и недостаток соли в организме отрицательно сказываются на его работе и чреваты негативными последствиями, в связи с чем важно знать о том, как правильно употреблять соль.

По ее словам, соль повышает кровяное давление, что вредит сердцу и сосудам, но подобного рода эффект проявляется только при нарушении регулярного потребления продукта. Отказываться от соли тоже не стоит: дефицит натрия и хлора может обернуться головной болью, головокружением, слабостью, нарушением пищеварения и падением артериального давления.