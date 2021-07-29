Прямой эфир
Мир
В РФ выразили надежду на поддержку США и Украины резолюции против нацизма
Мир
Из-за аварии на базе ВВС в Миссисипи погиб летчик
Мир
Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы решили выставить на аукцион
Армия
Команда ФСО показала лучший результат в стрельбе на «Эльбрусском кольце»
Наука
Ученые выявили способность собак распознавать ложь
Происшествия
При пожаре в Саратовской области погибли трое детей и двое взрослых
Мир
Семья убитого президента Гаити покинула страну
Мир
Республиканцы пообещали блокировать назначения в минфин без санкций по СП-2
Мир
В Болгарии ошибки в организации вакцинации стоили жизни 10 тыс. человек

В «Ростелекоме» объяснили особенности системы электронного голосования

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В «Ростелекоме» рассказали в четверг, 29 июля, с какими трудностями столкнулись при разработке системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая будет применяться на сентябрьских выборах в России.

По словам разработчиков, система, несмотря на огромные нагрузки, должна работать без перерывов, чтобы не возникло ни малейшего сомнения в чистоте избирательного процесса.

«Она не должна создавать технологических барьеров. То есть, если человек изъявил желание для участия, не должно быть требований к каким-то дополнительным особенным знаниям. Он должен справиться без посторонней помощи, потому что у нас голосование является тайным, нельзя кого-то позвать помочь», — пояснил заместитель гендиректора «РТ Лабс» по цифровизации избирательных процессов, представитель «Ростелекома» Юрий Сатиров.

Он также добавил, что во время голосования должна быть обеспечена анонимность, работать криптография и шифрование. При этом пользователю не нужно будет об этом даже задумываться.

Электронные заявления принимаются через портал госуслуг уже со следующего понедельника и до 13 сентября включительно. Подать заявление может любой избиратель в тех регионах, где онлайн-формат голосования будет доступен. В этом году отдать свой голос дистанционно можно будет в Москве и еще шести субъектах федерации.

Ранее, 21 мая, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что список регионов для участия в ДЭГ к выборам 2024 года будет максимально расширен. Она пояснила, что работа идет интенсивно, но «осторожно». По ее словам, главная задача состоит в том, чтобы система вызывала доверие. Памфилова подчеркнула, что граждане должны понимать все процессы, «которые происходят в этой системе».

Впервые система дистанционного электронного голосования была применена в Москве и Нижегородской области в период с 25 по 30 июня 2020 года в ходе голосования по поправкам в Конституцию России. Для участия в таком формате подали заявления примерно 1 млн жителей столицы и почти 140 тыс. нижегородцев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021