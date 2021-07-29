В «Ростелекоме» объяснили особенности системы электронного голосования

В «Ростелекоме» рассказали в четверг, 29 июля, с какими трудностями столкнулись при разработке системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая будет применяться на сентябрьских выборах в России.

По словам разработчиков, система, несмотря на огромные нагрузки, должна работать без перерывов, чтобы не возникло ни малейшего сомнения в чистоте избирательного процесса.

«Она не должна создавать технологических барьеров. То есть, если человек изъявил желание для участия, не должно быть требований к каким-то дополнительным особенным знаниям. Он должен справиться без посторонней помощи, потому что у нас голосование является тайным, нельзя кого-то позвать помочь», — пояснил заместитель гендиректора «РТ Лабс» по цифровизации избирательных процессов, представитель «Ростелекома» Юрий Сатиров.

Он также добавил, что во время голосования должна быть обеспечена анонимность, работать криптография и шифрование. При этом пользователю не нужно будет об этом даже задумываться.

Электронные заявления принимаются через портал госуслуг уже со следующего понедельника и до 13 сентября включительно. Подать заявление может любой избиратель в тех регионах, где онлайн-формат голосования будет доступен. В этом году отдать свой голос дистанционно можно будет в Москве и еще шести субъектах федерации.

Ранее, 21 мая, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что список регионов для участия в ДЭГ к выборам 2024 года будет максимально расширен. Она пояснила, что работа идет интенсивно, но «осторожно». По ее словам, главная задача состоит в том, чтобы система вызывала доверие. Памфилова подчеркнула, что граждане должны понимать все процессы, «которые происходят в этой системе».

Впервые система дистанционного электронного голосования была применена в Москве и Нижегородской области в период с 25 по 30 июня 2020 года в ходе голосования по поправкам в Конституцию России. Для участия в таком формате подали заявления примерно 1 млн жителей столицы и почти 140 тыс. нижегородцев.