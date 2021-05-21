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Памфилова рассказала о расширении формата онлайн-голосования

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Список регионов для участия в ДЭГ (дистанционном электронном голосовании) со временем будет расширяться, рассказала в интервью «Известиям» глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

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«Мы предполагаем, что к следующей федеральной кампании, а это выборы 2024 года, список таких субъектов будет максимально расширен. В лучшем случае — это всероссийский охват. В худшем — более половины. Однако мы рассчитываем на лучшее. Работаем интенсивно, но движемся осторожно», — пояснила председатель Центризбиркома.

По ее словам, главная задача состоит в том, чтобы система вызывала доверие. Памфилова подчеркнула, что граждане должны понимать все процессы, «которые происходят в этой системе».

«Для того, чтобы все сложилось, необходим мощный общественный контроль. И в этом основная сложность: технологически совместить тайну голосования и открытую систему тотального общественного контроля. По мере того, как у нас будет реализовываться эта задача, будем двигаться дальше», — пояснила председатель ЦИК.

Также в ходе беседы с «Известиями» глава ЦИК рассказала об иностранном вмешательстве, подготовке к осенним выборам и увеличении числа женщин в руководстве избирательной системы.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы ЦИК «Известиям» в свежем номере газеты от 21 мая.

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