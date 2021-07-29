Из-за аварии на базе ВВС в Миссисипи погиб летчик

Жертвой авиакатастрофы на базе военно-воздушных сил (ВВС) в американском штате Миссисипи стал летчик, еще три человека пострадали. Об этом в среду, 28 июля, сообщает издание The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел на военной базе Кеслер, расположенной в городе Билокси, округ Харрисон. Как сообщили официальные лица, погибший был приписан к 81-му крылу.

Сведения о состоянии трех пострадавших отсутствуют, как и причина и обстоятельства катастрофы.

Накануне, 27 июля, стало известно о том, что в результате авиакатастрофы в Калифорнии в аэропорту города Траки-Тахо погибли два пилота и два пассажира воздушного судна.