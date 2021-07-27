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Четыре человека стали жертвами крушения самолета в Калифорнии
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Четыре человека стали жертвами крушения самолета в Калифорнии

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Жертвами крушения самолета на территории американского штата Калифорния в аэропорту города Траки-Тахо стали четыре человека — два пилота и два пассажира воздушного аппарата. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает News4.

Речь идет об авиакатастрофе, которая произошла накануне, 26 июля. Тогда в результате крушения судна произошло возгорание леса возле поля для гольфа. Как уточнили в правоохранительных структурах, пострадавших на земле по итогу инцидента нет.

По словам представителя Федерального управления гражданской авиации, упавший самолет вылетел из Кер-д'Алена, расположенного в штате Иллинойс. Судно разбилось в тот момент, когда пилот попытался посадить аппарат в аэропорту Траки-Тахо.

Из аудиозаписи, предоставленной диспетчерами, следует, что пилот уведомил о необходимости обогнуть взлетно-посадочную полосу перед непосредственной посадкой самолета, на что в условиях спокойной обстановки ему дали разрешение.

Как уточнил один из сотрудников аэропорта Траки-Тахо Харди Баллок, в области посадки наблюдались дым и дымка, однако они не мешали пилотам воздушного судна.

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