Четыре человека стали жертвами крушения самолета в Калифорнии

Жертвами крушения самолета на территории американского штата Калифорния в аэропорту города Траки-Тахо стали четыре человека — два пилота и два пассажира воздушного аппарата. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает News4.

Речь идет об авиакатастрофе, которая произошла накануне, 26 июля. Тогда в результате крушения судна произошло возгорание леса возле поля для гольфа. Как уточнили в правоохранительных структурах, пострадавших на земле по итогу инцидента нет.

По словам представителя Федерального управления гражданской авиации, упавший самолет вылетел из Кер-д'Алена, расположенного в штате Иллинойс. Судно разбилось в тот момент, когда пилот попытался посадить аппарат в аэропорту Траки-Тахо.

Из аудиозаписи, предоставленной диспетчерами, следует, что пилот уведомил о необходимости обогнуть взлетно-посадочную полосу перед непосредственной посадкой самолета, на что в условиях спокойной обстановки ему дали разрешение.

Как уточнил один из сотрудников аэропорта Траки-Тахо Харди Баллок, в области посадки наблюдались дым и дымка, однако они не мешали пилотам воздушного судна.