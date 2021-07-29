Прямой эфир
Мир
В РФ выразили надежду на поддержку США и Украины резолюции против нацизма
Мир
Из-за аварии на базе ВВС в Миссисипи погиб летчик
Мир
Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы решили выставить на аукцион
Армия
Команда ФСО показала лучший результат в стрельбе на «Эльбрусском кольце»
Наука
Ученые выявили способность собак распознавать ложь
Происшествия
При пожаре в Саратовской области погибли трое детей и двое взрослых
Мир
Семья убитого президента Гаити покинула страну
Мир
Республиканцы пообещали блокировать назначения в минфин без санкций по СП-2
Мир
В Болгарии ошибки в организации вакцинации стоили жизни 10 тыс. человек

Куратора «Бурана» Бакланова похоронят в Мытищах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Куратора космического проекта челнока «Буран», последнего члена ГКЧП Олега Бакланова похоронят в городе Мытищи Московской области. Об этом в среду, 28 июля, «РИА Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Похороны намечены на пятницу, 30 июля. Начало траурной церемонии запланировано на 13:00.

О смерти последнего члена ГКЧП, бывшего руководителя ракетно-космической отрасли СССР Олега Бакланова стало известно ранее 28 июля. Ему было 89 лет. О смерти Бакланова сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!» — приводит RT его слова.

Родился Олег Бакланов в Харькове в 1932 году, пишет сайт kp.ru. С 8 апреля 1983 года он занимал пост министра общего машиностроения СССР, отмечает телеканал «360». Помимо того, что он был куратором строительства комплекса «Энергия-Буран», Бакланов курировал создание ракеты «Зенит», орбитальных станций «Салют-7» и «Мир». Кроме того, он занимался разработкой средств и тактики связи, а также проектами разведки на море и в космосе.

Помимо этого, он был первым зампредседателя Совета обороны СССР, секретарем ЦК КПСС (1988–1991), пишет агентство городских новостей «Москва». Также Бакланов получил звание Героя Социалистического Труда (1976) и являлся лауреатом Ленинской премии (1982).

В 1991 году Бакланов вошел в состав ГКЧП и был одним из самых активных его членов. Бакланов оставался последним из его участников после кончины Александра Тизякова в январе 2019 года, уточняет REGNUM. Всего в состав комитета входили восемь человек, пишет НСН.

Летчик-космонавт, советник генерального директора РКК «Энергия» Александр Александров в беседе с телеканалом «Звезда» высказался о смерти Бакланова. По его словам, он был отличным руководителем, который всегда поддерживал своих подчиненных. Собеседник телеканала добавил, что Бакланов не переставал быть активным «даже после своего большого трудового пути», писал книги о своей деятельности в ракетно-космической отрасли.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021