Куратора «Бурана» Бакланова похоронят в Мытищах

Куратора космического проекта челнока «Буран», последнего члена ГКЧП Олега Бакланова похоронят в городе Мытищи Московской области. Об этом в среду, 28 июля, «РИА Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Похороны намечены на пятницу, 30 июля. Начало траурной церемонии запланировано на 13:00.

О смерти последнего члена ГКЧП, бывшего руководителя ракетно-космической отрасли СССР Олега Бакланова стало известно ранее 28 июля. Ему было 89 лет. О смерти Бакланова сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!» — приводит RT его слова.

Родился Олег Бакланов в Харькове в 1932 году, пишет сайт kp.ru. С 8 апреля 1983 года он занимал пост министра общего машиностроения СССР, отмечает телеканал «360». Помимо того, что он был куратором строительства комплекса «Энергия-Буран», Бакланов курировал создание ракеты «Зенит», орбитальных станций «Салют-7» и «Мир». Кроме того, он занимался разработкой средств и тактики связи, а также проектами разведки на море и в космосе.

Помимо этого, он был первым зампредседателя Совета обороны СССР, секретарем ЦК КПСС (1988–1991), пишет агентство городских новостей «Москва». Также Бакланов получил звание Героя Социалистического Труда (1976) и являлся лауреатом Ленинской премии (1982).

В 1991 году Бакланов вошел в состав ГКЧП и был одним из самых активных его членов. Бакланов оставался последним из его участников после кончины Александра Тизякова в январе 2019 года, уточняет REGNUM. Всего в состав комитета входили восемь человек, пишет НСН.

Летчик-космонавт, советник генерального директора РКК «Энергия» Александр Александров в беседе с телеканалом «Звезда» высказался о смерти Бакланова. По его словам, он был отличным руководителем, который всегда поддерживал своих подчиненных. Собеседник телеканала добавил, что Бакланов не переставал быть активным «даже после своего большого трудового пути», писал книги о своей деятельности в ракетно-космической отрасли.