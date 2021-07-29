Прямой эфир
Мир
В РФ выразили надежду на поддержку США и Украины резолюции против нацизма
Мир
Из-за аварии на базе ВВС в Миссисипи погиб летчик
Мир
Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы решили выставить на аукцион
Армия
Команда ФСО показала лучший результат в стрельбе на «Эльбрусском кольце»
Наука
Ученые выявили способность собак распознавать ложь
Происшествия
При пожаре в Саратовской области погибли трое детей и двое взрослых
Мир
Семья убитого президента Гаити покинула страну
Мир
Республиканцы пообещали блокировать назначения в минфин без санкций по СП-2
Мир
В Болгарии ошибки в организации вакцинации стоили жизни 10 тыс. человек

Гинеколог дала советы по похудению

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-гинеколог Венди Трубоу рассказала, что если при соблюдении диеты и занятиях спортом не удается похудеть, то причиной этому может быть вовсе не жир, а лишняя вода, скопившаяся в организме. В этой связи врач дала несколько советов о том, как избавиться от отеков.

Ешь — не хочу: найдены бактерии, способные безопасно помочь похудеть
Употребление пробиотика на их основе может позволить эффективнее сбросить вес

В своей статье для сайта mindbodygreen.com Трубоу посоветовала попробовать исключить из рациона обработанные углеводы — к примеру, выпечку из белой муки, а также алкоголь и сахар. Исключать указанные продукты рекомендуется постепенно, чтобы точно выяснить, что является причиной возникшей проблемы. Если это так, то стоит проконсультироваться со специалистом и перейти на другие препараты, пишет «Москва 24».

Также врач посоветовала обратить внимание на лекарства, которые принимает человек, и убедиться, что в перечни побочных эффектов отсутствует образование отеков.

Кроме того, подчеркнула Трубоу, важно поддерживать водный баланс в организме. Если он не получает достаточно жидкости, то будет пытаться накапливать ее и, соответственно, создавать лишний объем.

Напомнила врач и о важности физической нагрузки, поскольку во время упражнений мышцы массируют ткани, помогая лимфотоку течь правильно и отводить жидкости в почки, отмечает телеканал «360».

23 июля сообщалось, что американские диетологи назвали пять видов напитков, которые плохо влияют на фигуру и препятствуют похудению. Специалисты отметили, что при похудении внимание в основном уделяется только еде, однако отказ от высококалорийных напитков с содержанием сахара также очень важен.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021