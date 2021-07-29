Гинеколог дала советы по похудению

Врач-гинеколог Венди Трубоу рассказала, что если при соблюдении диеты и занятиях спортом не удается похудеть, то причиной этому может быть вовсе не жир, а лишняя вода, скопившаяся в организме. В этой связи врач дала несколько советов о том, как избавиться от отеков.

В своей статье для сайта mindbodygreen.com Трубоу посоветовала попробовать исключить из рациона обработанные углеводы — к примеру, выпечку из белой муки, а также алкоголь и сахар. Исключать указанные продукты рекомендуется постепенно, чтобы точно выяснить, что является причиной возникшей проблемы. Если это так, то стоит проконсультироваться со специалистом и перейти на другие препараты, пишет «Москва 24».

Также врач посоветовала обратить внимание на лекарства, которые принимает человек, и убедиться, что в перечни побочных эффектов отсутствует образование отеков.

Кроме того, подчеркнула Трубоу, важно поддерживать водный баланс в организме. Если он не получает достаточно жидкости, то будет пытаться накапливать ее и, соответственно, создавать лишний объем.

Напомнила врач и о важности физической нагрузки, поскольку во время упражнений мышцы массируют ткани, помогая лимфотоку течь правильно и отводить жидкости в почки, отмечает телеканал «360».

23 июля сообщалось, что американские диетологи назвали пять видов напитков, которые плохо влияют на фигуру и препятствуют похудению. Специалисты отметили, что при похудении внимание в основном уделяется только еде, однако отказ от высококалорийных напитков с содержанием сахара также очень важен.