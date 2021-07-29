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Амурскую тигрицу выпустили в заповеднике в Международный день тигра

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Взрослую амурскую тигрицу в возрасте 8-9 лет выпустили в тайгу в Хинганском заповеднике после нескольких месяцев наблюдения в Международный день тигра, 29 июля, сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

В центр реабилитации хищница попала из-за того, что охотилась на собак в Хасанском районе Приморского края. Отпугнуть от населенных пунктов тигрицу не получилось, поэтому специалисты приняли решение ее отловить: ради безопасности и людей, и самой хищницы.

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В ходе наблюдения за животным стало ясно, что тигрица приспособлена к самостоятельной жизни в дикой природе: она здорова и исправно охотится. Конфликтное поведение, предположительно, было вызвано потерей тигрят. Хищницу вернули в тайгу подальше от населенных пунктов и соблазнов в виде домашних питомцев.

Отмечается, что теперь она будет жить на особо охраняемой природной территории, где достаточно копытных животных, и куда из соседнего региона уже заходит взрослый самец. Также тигрице предстоит выбрать имя с помощью всенародного голосования, о старте которого в ближайшее время объявит АНО «Центр «Амурский тигр».

Каждый год 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного.

Инициаторами учреждения этой даты выступили 14 государств, в которых тигры еще обитают.

К сожалению, в дикой природе сохранилось всего не более 5 тыс. особей тигра, и это число продолжает постоянно сокращаться. Сегодня тигры находятся под угрозой исчезновения, и эта проблема не может не волновать природоохранные сообщества всего мира, в том числе и в нашей стране.

В 2022 году в рамках Восточного экономического форума состоится второй «Тигриный саммит», на котором главы государств ареала обитания тигра «сверят часы» и обозначат дальнейшие цели и конкретные действия для обеспечения бесконфликтного сосуществования тигра и человека в дикой природе. Указ о проведении мероприятия подписал президент России Владимир Путин 3 сентября 2019 года.

Тигрицу отловили в апреле текущего года в Хасанском районе Приморья из-за того, что охотилась на собак. Точно подтверждены 24 случая нападений на собак, а также на одно сельскохозяйственное животное. Большинство случаев было зафиксировано в селе Занадворовка, несколько заходов тигра зарегистрировано в соседних селах Филлиповка, Провалово и Барабаш. Практически все случаи нападения были на животных, которых находились на неогороженных и не освещенных дворах, зачастую находившиеся фактически в лесном массиве.

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