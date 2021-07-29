​​​​​​​Более 60% инноваций для строительства дорог оказались старыми

В 2018–2020 годах на автомобильных дорогах федерального значения было использовано 264 инновационных технологии и материала. Но 63,6% по факту не являются новыми, об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах анализа применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий при строительстве, реконструкции, капремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования в 2018–2020 годах.

«В период 2018–2020 годов на автомобильных дорогах федерального значения применено 264 технологии и материала, отнесенных к новым. Вместе с тем 168 технологий и материалов, или 63,6% по факту не являются новыми», — сообщил аудитор Валерий Богомолов.

Проводимые в дорожной отрасли научные исследования носят разобщенный характер. Среда, благоприятная для создания, совершенствования и последующего применения технологий и материалов, не сформирована, рассказали в СП.

В ведомстве отметили, что этому препятствует наличие системных проблем. В частности, отсутствие госоргана, отвечающего за создание благоприятных условий для инновационного развития в дорожном хозяйстве, отсутствие утвержденного порядка разработки и внедрения новых технологий и материалов для дорожного хозяйства, отсутствие мониторинга результатов применения новых технологий и материалов с последующей оценкой их эффективности и другие.

Кроме того, из-за пробелов в нормативной документации законодательно не закреплены ключевые понятия: «новые технологии», «новые технологические решения» и «новые материалы». Не установлены критерии отнесения технологий и материалов к новым. Среди причин низкого количества действительно инновационных технологий и материалов Счетная палата также называет недостаточный уровень научно-исследовательских работ и отсутствие официальных испытательных полигонов, добавили там.

СП рекомендует Минтрансу нормативно закрепить терминологию, установить порядок применения новых технологий, материалов и конструкций, а также провести анализ всех разработанных дорожных методических документов. В Минтрансе России, Росавтодоре и Госкомпании «Автодор» с выводами Счетной палаты согласились, сообщили в Счетной палате.

«Мы уже в ходе экспертно-аналитического мероприятия приступили к исполнению некоторых моментов, которые были экспертами отмечены. В частности, организовали широкое рассмотрение новой программы НИОКРа по Федеральному дорожному агентству на 2021–2023 год с дорожным сообществом в рамках научно-технического совета Федерального дорожного агентства», — сказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Утверждение такого плана будет только через широкое обсуждение со всеми заинтересованными сторонами, добавил он.

20 июля президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко в сотрудничестве с мобильными операторами заняться обеспечением связи вдоль российских дорог.

21 апреля Путин в послании Федеральному собранию поручил продлить М12 до Екатеринбурга к 2024 году. Опрошенные «Известиями» эксперты подсчитали, что стоимость строительства дороги может обойтись в 850 млрд рублей.

Трасса М-12 входит в федеральный проект «Европа — Западный Китай», который, в свою очередь, входит в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».