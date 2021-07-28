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Диетолог предупредила о вреде злоупотребления фруктами

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева предостерегла от злоупотребления фруктами людей с нарушением углеводного обмена и с сахарным диабетом второго типа или предрасположенностью к нему.

Как отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой» в среду, 28 июля, во фруктах высокое содержание природных сахаров, которые вредны для ряда категорий людей в избыточном потреблении.

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По словам врача, следует ограничить фрукты у детей, сбалансировать их рацион, который должен включать в себя овощи, крупы, белковые и другие продукты. Не стоит злоупотреблять фруктами и людям, у которых развились обострения заболеваний ЖКТ. Им не стоит употреблять фрукты, овощи и ягоды в сыром виде. Например, свежие яблоки можно заменить на печеные.

Диетолог также назвала среднюю безопасную дозу фруктов в день. В целом это 250-300 г, но показатель должен рассчитываться индивидуально с учетом других продуктов, которые входят в рацион.

«Зависит от того, есть ли в рационе человека другие продукты, содержащие сахара — добавленные или природные. Если человек ест еще что-то сладкое, долю фруктов в рационе придется уменьшать», — приводит слова диетолога телеканал «Звезда».

Селезнева наполнила, что виноград, хурма и бананы содержат больше сахара, чем другие фрукты. Больше всего его содержится в сухофруктах, которые врач призвала воспринимать как десерт, а не полезную альтернативу свежим фруктам.

20 июля британский диетолог Лили Сауттер рассказала о пользе яблок и груш в борьбе с лишним весом, так как они богаты клетчаткой, которая способствует насыщению и регулированию уровня глюкозы в крови. Диетолог, в частности, порекомендовала употреблять груши с кожурой, так как в ней содержится большое количество антиоксидантов.

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