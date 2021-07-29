«Яндекс» откроет продавцам «Маркета» доступ к аудитории «Яндекс Go»

В «Яндекс Go» появится возможность заказать товары с экспресс-доставкой с «Яндекс.Маркета», сообщили «Известиям» в пресс-службе компании в четверг, 29 июля. Сервис интегрирует предложения продавцов с доставкой за 1–2 часа с собственных складов в приложение.

Такие меры позволят продавцам с маркетплейса выйти на новую аудиторию пользователей «Яндекс Go». В июне она составляла около 30 млн активных пользователей, тогда как как общее число покупателей на «Яндекс.Маркете» насчитывает порядка 7 млн человек.

Кроме того, «Маркет» снизит комиссию за продажу с экспресс-доставкой — с 1 по 31 августа она будет составлять 2% во всех категориях. В настоящее время в различных категориях комиссия составляет от 2 до 9%.

Новая функция дополнит список быстрых городских задач, которые пользователи могут решать с помощью приложения. Среди них уже есть заказ такси и каршеринга, заказ еды и продуктов, доставка документов и перевозка грузов.

Все экспресс-заказы с «Маркета» будет развозить «Яндекс.Доставка». Отследить заказ можно будет в приложении «Яндекс Go».

В «Яндексе» уточнили, что ассортимент товаров с экспресс-доставкой на «Маркете» включает в себя 270 тыс. наименований. Поскольку доставка осуществляется со складов продавца, услугу можно быстро масштабировать в новых городах без дополнительных вложений в логистическую инфраструктуру.

Первыми, кто сможет протестировать экспресс-доставку товаров с «Маркета» в «Яндекс Go», станут жители Москвы. Затем опция станет доступна в Санкт-Петербурге, а позже и в других городах. Экспресс-доставка с «Яндекс.Маркета» как отдельная услуга сейчас работает в девяти городах и скоро появится еще в семи. Магазины в новых регионах могут заранее настроить экспресс-доставку и подготовить для нее ассортимент.