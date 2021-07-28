Инфекционист предупредил о смертельной опасности суши

Инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев назвал суши смертельно опасным блюдом.

В беседе с «Москвой 24» в среду, 28 июля, врач пояснил, что если в ресторане для приготовления этого блюда используют абсолютно свежую рыбу без обработки, то высока вероятность «подхватить всевозможные паразитарные болезни», поскольку личинки паразитов могут находиться именно в мясе рыбы.

Акинфиев отметил, что в заведениях общепита зачастую используют для приготовления суши не свежую рыбу, а замороженный продукт. В этом случае, как заверил медик, поводов для беспокойства нет, потому что ингредиент размораживается то того, как блюдо начинают готовить.

«В ресторане в плане роллов и суши также остается опасность заболевания сальмонеллой, если нарушается срок хранения ингредиентов. Высока вероятность и пищевых инфекций», — приводит слова специалиста «Правда.ру».

Он добавил, что суши, заказанные через доставку, могут привести к более нежелательным последствиям из-за возможных нарушений условий хранения и перевозки продуктов. Употребление такого блюда грозит заражением кишечными инфекциями, когда человек отравляется не самими бактериями, а продуктами их распада.

«Например, для ребенка или пожилого человека такие кишечные инфекции опасны очень быстрым обезвоживанием. При отравлениях они стремительно теряют жидкость. Это заканчивается госпитализацией. А у пожилых людей — даже летальными исходами», — объяснил врач.

Он добавил, что у пожилых это может спровоцировать сердечно-сосудистые нарушения, вплоть до инфаркта.

Аналогичные последствия могут грозить и при покупке блюда в суши-маркетах, где они стоят прямо на витрине дольше положенных 20–30 минут.

Специалист предупредил, что последствия от пищевых инфекций сильно зависят от изначального состояния организма человека. Так, крепкий молодой человек ощутит легкий дискомфорт в животе, а, например, девушка со слабым иммунитетом может столкнуться с тошнотой, рвотой и болью в желудке в течение двух-трех дней, отмечает телеканал «Звезда».

Акинфиев посоветовал при употреблении суши использовать соевый соус, поскольку изначально его применяли не как вкусовую добавку, а как средство обеззараживания рыбы.

Ранее 28 июля сообщалось, что в Башкирии семерых мужчин госпитализировали из-за отравления. Пострадавшие в возрасте от 36 до 60 лет поступили в реанимацию больницы около 17:00 понедельника, 26 июля. Их доставили в реанимационное отделение с признаками отравления неустановленным веществом. СК возбудил уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.