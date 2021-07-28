Бывшего президента Сальвадора объявили в международный розыск

Власти Сальвадора объявили в международный розыск бывшего президента и вице-президента страны Сальвадора Санчеса Серена, а также еще четверых членов правительства бывшего президента Маурисио Фунеса по делу о незаконном обогащении и отмывании средств. Об этом в среду, 28 июля, сообщает Associated Press.

Отмечается, что Второй магистратский суд Сан-Сальвадора постановил передать распоряжение Интерполу о выдаче ордера на арест бывшего президента Санчеса Серена и четырех других бывших должностных лиц администрации Фунеса, которые находятся на свободе.

Власти заявили, что некоторые из обвиняемых находятся за пределами страны, а президент Найиб Букеле подтвердил, что Санчес Серен уехал в декабре 2020 года и так и не вернулся. Предполагается, что он сейчас в Никарагуа.

Большинство обвиняемых являются видными лидерами ФНОФМ — политической партии, сформированной из нескольких партизанских групп, которые правили страной в период с 2009 по 2019 год с президентами Маурисио Фунесом и Санчесом Сереном.

В своем обвинительном заключении специализированная группа по борьбе с отмыванием денег установила, что бывшие должностные лица незаконно получили $2,6 млн.

В администрации экс-президента Фунеса занимались хищениями. Утвержденная законодательным собранием сумма расходов правительства по одной из статей выросла с $80 млн до $351 млн, а бывший министр финансов осуществлял денежные переводы чиновникам правительства в виде премий и незаконных бонусов.

77-летний Сальвадор Санчес Серен в 2009–2014 годы занимал должность вице-президента Сальвадора, затем в течение пяти лет возглавлял республику.

Ранее, 20 июля, стало известно о кончине бывшего президента Сальвадора полковника Артуро Армандо Молины. Политик был президентом Сальвадора в 1972–1977 годах. Несмотря на попытки провести некоторые умеренные реформы, правительство Молины характеризовалось жесткими репрессиями против левых групп.