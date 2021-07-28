Мэр Манавгата призвал власти Турции объявить город зоной бедствия из-за пожара

Власти города Манавгата в провинции Анталья, где масштабный лесной пожар охватил территории жилых домов, призвали объявить его зоной бедствия. Об этом в среду, 28 июля, заявил мэр Манавгата Шюкрю Кесен.

«Информация о погибших при пожаре по-прежнему не поступала, однако опасность сохраняется. Самой большой проблемой является продолжающийся ветер. Мы видим необходимость в том, чтобы регион объявили зоной бедствия», — цитирует его газета BirGün.

Ранее в этот день сообщалось, что пожар произошел в результате возгорания на мусорной свалке в провинции Анталья, под действием ветра он начал приближаться к отелям и жилым домам.

По последним данным, пострадали 62 человека.

Мэр провинции Анталья Мухиттин Беджек заверил, что лесной пожар не представляет угрозы для туристических объектов.