Спасибо, «Кэпс»: Овечкин получил шанс обойти Гретцки

Российский суперфорвард Александр Овечкин продолжит свою заокеанскую карьеру в «Вашингтоне». 27 июля чемпион НХЛ подписал новый контракт на пять лет. Таким образом он останется в команде до сезона-2025/26. Объем договора $47,5 млн, среднегодовая зарплата игрока составит $9,5 млн. Закончившееся соглашение — рекордное и прорывное в истории лиги — было подписано в январе 2008 года. Его условия — 13 лет и $124 млн. Легенда «Кэпс» и боссы столичного клуба постоянно повторяли: после окончания старого контракта они обязательно договорятся о новом. Перед драфтом расширения НХЛ для «Сиэтла» россиянин был неограниченно свободным агентом, а вопрос планировали снять до открытия рынка. Так и получилось. Теперь все ждут от Овечкина новых рекордов и возвращения титула лучшей команды в столицу.

Догнать и перегнать Гретцки

Разговоры о новом контракте Александра с разной интенсивностью начали вестись с момента завоевания долгожданного Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. А последний год продление соглашения с «Кэпиталс» — вторая тема по популярности в поисковых запросах в отношении Овечкина. Главная — рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. После новости о продлении контракта стало ясно, что Овечкин всерьез намерен превзойти достижение лучшего хоккеиста в истории. Разрыв между двумя легендами — 164 шайбы, и чтобы стать самым успешным снайпером в истории НХЛ, восьмому номеру «Вашингтона» необходимо забивать в сезон по 33 шайбы, что российскому нападающему при помощи партнеров и в отсутствие травм вполне по силам. Пока средняя результативность Овечкина в НХЛ — 0,61 гола за игру.

Спасибо, «Кэпс» Фото: Global Look Press/Chris Williams/Icon Sportswire

— Овечкин — удивительное явление, в нем собрано всё лучшее, что может быть в спортсмене, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Юрий Новиков . — Александр не капризный, трудоспособный, всегда поддерживает партнеров и их голам зачастую радуется сильнее, чем своим. Город и владелец относятся с теплотой к Овечкину, и он готов пожертвовать всем ради клуба. Тот факт, что Александр полетел на день рождения к [Дмитрию] Орлову в Новокузнецк, только подчеркивает, что Овечкин — не просто игрок, а авторитет с человеческим лицом.

Сомнений в том, что великий россиянин останется в клубе, в котором выступает с 2005 года, было, мягко говоря, немного. Александр — капитан «Вашингтона», в составе которого выиграл множество личных наград и побил почти все клубные рекорды. Он рекордсмен столичной команды по матчам (1197), голам (730) и очкам (1320) в регулярных чемпионатах. Вместе с «Кэпиталс» россиянин в 2018 году выиграл первый в своей карьере и истории клуба Кубок Стэнли. Новый контракт позволяет Александру провести в команде 21-й сезон . Интересно, получится ли после этого (или всё же раньше) осуществить мечту и приехать под конец карьеры в не менее родное «Динамо»?

Владелец клуба Тед Леонсис на слова российского игрока о том, что тот мечтает провести всю заокеанскую карьеру в его клубе, всегда отвечал взаимностью и наконец-то предложил контракт, достойный главной звезды. А еще обозначил главную задачу на ближайшие пять лет: выиграть еще один Кубок Стэнли.

— Сезон у «Вашингтона» будет очень сложным, — добавил Юрий Новиков. — Думаю, что лучшие годы клуба из столицы позади. Лидеры не молодеют, а новых звезд не прибавляется. Из-за этого на Овечкина будет невероятная нагрузка. Другим нашим игрокам, особенно [Евгению] Кузнецову, хочется пожелать брать пример с капитана в самоотдаче. Стоит помнить: то, что мы видим, — это витрина, за которой скрывается каторжный труд, преодоление постоянной боли на протяжении всей жизни, через которую Александр Овечкин сделал себя мегазвездой хоккея.

Спасибо, «Кэпс» Уэйн Гретцки — канадский хоккеист, центральный нападающий. Один из самых известных спортсменов XX века. В 1978–1988 годах выступал за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли Фото: Global Look Press/Chris Williams/Icon Sportswire

Чемпион НХЛ и Олимпийских игр Валерий Каменский подчеркнул еще одну важную особенность нового контракта.

— Поверьте, клуб очень много зарабатывает на Овечкине , — отметил в разговоре с «Известиями» прославленный хоккеист. — Уверен, что Саша с лихвой окупает свою зарплату. Он лицо франшизы. На нем закручено много рекламы, свитеры с его фамилией одни из самых продаваемых в НХЛ . Все-таки не забывайте, что там всё делается в бизнес-интересах. Так что владельцам «Вашингтона» необходимо было удержать Сашу любой ценой. Но и побить рекорд Гретцки — это будет красиво.

Панарин остался без партнера

Помимо нового соглашения звезды «Кэпиталс», российских болельщиков интересовало будущее игрока «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича. Крайний нападающий неожиданно для всех был обменян в «Сент-Луис Блюз» . Павел провел лучший сезон в карьере, вышел на новый уровень. Но его прежний клуб, который затронули изменения в руководстве, оказался не готов идти на повышение зарплаты. Обладатель же Кубка Стэнли-2019 смог удовлетворить запросы Бучневича, заключив с ним четырехлетнее соглашение на $23,2 млн.

Спасибо, «Кэпс» Фото: Global Look Press/Randy Litzinger/Icon Sportswire

— Я ярый противник тех, кто почитает НХЛ как икону, — подчеркнул Юрий Новиков. — В лиге собрались лучшие игроки мира, но, при всем уважении, там есть непрофессиональные менеджеры и управляющие. Касаясь Бучневича, могу сказать, что Павел — очень полезный игрок. Он один из самых прогрессирующих россиян в НХЛ, здорово действовал в паре с Артемием Панариным. Хотим мы этого или нет, но между русскими игроками есть химия, которую разрушили менеджеры. Надо было предполагать, что с улучшением игры у Бучневича появятся запросы об увеличении зарплаты, и необходимо было закладывать под это деньги. Думаю, что уход товарища по команде подействует угнетающе не только на Панарина, но и на весь «Рейнджерс» . Надеюсь, что тренеры не будут подстраивать Бучневича под себя, а дадут показывать свою игру, и Павел быстро пройдет адаптацию в новой команде.

Регулярный чемпионат НХЛ начнется 12 октября матчем, в котором обладатели Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» примут «Питтсбург». Также в этот день первый свой матч в истории проведет «Сиэтл Кракен», соперником которого станет «Вегас».