Подмосковные энергетики заявили о готовности к циклону «Дирк»

Энергетические службы Московской области готовы к предотвращению циклона «Дирк», который приближается к столичному региону. В ряде европейских стран он уже вызвал разрушительные наводнения.

Как заявил глава регионального министерства энергетики Александр Самарин, энергетики вводят режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных явлений.

«Подмосковье сегодня» напоминает, что, согласно прогнозу, в регионе возможны залповые ливни, грозы и усиление ветра до 15 м/с. Может выпасть до 28 мм осадков.

27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что со среды, 28 июля, прогнозируются в средней полосе, в частности в Москве, дожди, но это не должно приводить в уныние, погода будет теплой.