В Гидрометцентре предупредили жителей центральной России о дождях

В центральную часть Европейской России к середине недели придут осадки, которые сохранятся до конца месяца. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С завтрашнего дня прогнозируются в средней полосе, в частности в Москве, дожди, но это не должно приводить в уныние, погода будет теплой. Кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности», — цитирует его ТАСС.

Дожди в регионе сохранятся до первой половины дня четверга, уточнил Вильфанд. Со второй половины 29 июля облаков станет меньше, а солнечного света, напротив, станет больше.

«До конца месяца местами небольшие дожди будут летние, но погода будет вполне комфортной», — добавил метеоролог.

23 июля ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о ливнях в Москве в последнюю неделю июля. Солнечная погода сохранится в столичном регионе до вечера среды, 28 июля, а затем начнутся дожди из-за циклона «Дирк», пришедшего из Европы.