Пожар возле отелей в Турции засняли с воздуха

Масштабный лесной пожар, охвативший местность в турецкой провинции Анталья, удалось заснять с воздуха.

Возгорание началось на мусорной свалке. Пламя распространилось и охватило близлежащие районы. Местные власти эвакуировали три квартала. Особенно быстро огонь распространяется в деревне Эвренсеки и в морском направлении. К тушению привлечены два самолета и 15 вертолетов. Кроме того, власти задействовали шесть бульдозеров и 106 пожарных.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли направился в регион.

8 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200. В российском ведомстве отметили, что экипаж самолета имеет практический опыт выполнения задач по тушению пожаров.

Обслуживание самолета на аэродроме временного базирования будет обеспечиваться инженерно-техническим составом Ейского авиацентра.