Глава Минобороны Китая пригласил Шойгу посетить совместные учения в КНР

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ сообщил, что совместные учения с РФ на территории республики пройдут в августе. Об этом он заявил в среду, 28 июля, на переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Душанбе.

Фэнхэ пригласил посетить своего российского коллегу их активную фазу.

«В следующем месяце будем проводить совместные учения на территории Китая. Я приглашаю товарища министра на активную фазу этих учений», — заявил он.

Фэнхэ заявил, что очень рад очередной встрече с Шойгу, которого он назвал своим большим и старым другом. При этом он подчеркнул, что проведение далось нелегко из-за пандемии коронавируса.

Он также подчеркнул, что в сложившихся условиях международной обстановки их с Шойгу встреча «можно сказать, радует обоих, но не нравится некоторым странам». В то же время он указал, что именно в этом и заключается ее суть.

Глава российского оборонного ведомства в свою очередь заявил, что принял приглашение своего китайского коллеги. По его словам, военные России и КНР постепенно возвращаются к прежнему ритму взаимодействия.

«И наша сегодняшняя встреча является подтверждением этому. Надеюсь на следующую встречу в Китае. Поэтому с удовольствием принимаю ваше приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики», — сказал он.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что в сложных условиях распространения пандемии коронавируса по всему миру обе страны общими усилиями смогли найти новые формы кооперации и продолжили плодотворное сотрудничество.

Шойгу выразил признательность Фэнхэ за внимание, которое его китайский коллега уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества между странами «в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

Министр, поздравляя Фэнхэ с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в преддверии Дня ее образования, подчеркнул, что за эти годы ВС Китая постоянно развивались и внедряли современные технологии для защиты республики.

«Сейчас они представляют собой одну из самых многочисленных, боеготовых и высокотехнологичных армий мира», — сказал российский министр.

Он также подчеркнул, что очень рад встрече с Фэнхэ, которая, по его словам, знаменует и продолжает большой путь сотрудничества и личной дружбы. Шойгу выразил надежду, что она будет продолжаться.

В конце декабря прошлого года в минобороны КНР заявляли, что Китай намерен продвигать межармейское сотрудничество с Россией в 2021 году и содействовать его выходу на еще более качественный уровень.

22 декабря Шойгу сообщил, что Россия и Китай успешно провели совместное патрулирование стратегической авиацией. В частности, самолеты дальней авиации ВКС РФ и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе на отдельных этапах полета сопровождали истребители F-15 ВВС Японии.