Четыре человека пострадали в результате утечки опасного вещества в США

По меньшей мере два человека погибли, четверо человек пострадали в результате утечки опасного вещества на нефтехимическом заводе компании LyondellBasell в окрестностях американского Хьюстона.

«Примерно в 19:35 (03:45 мск) во вторник, 27 июля 2021 года, в нашем комплексе в [городе] Ла-Порт <...> произошла утечка этановой кислоты. Два человека получили смертельные ранения в результате инцидента. Четверо получили ожоги, их транспортируют для оказания медицинской помощи», — говорится в заявлении компании, которое цитирует в среду, 28 июля, Daily Mail.

В компании в свою очередь уточнили, что в настоящий момент утечка уже ликвидирована. При этом пробы воздуха показали, что местному населению ничего не угрожает.

Накануне на территории крупного химического производства Chempark Leverkusen, расположенного в городе Леверкузен на западе ФРГ, произошел взрыв. По последним данным, пострадал 31 человек, пятеро числятся пропавшими без вести. Погибли два человека.

Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило инциденту уровень предупреждения «чрезвычайная опасность».

В пресс-службе Chempark уточнили, что взрыв произошел по неизвестной причине. В компании призвали местных жителей закрыть окна и двери.