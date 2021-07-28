Прямой эфир
Экономика
В Москве в 2,5 раза выросло количество новостроек-небоскребов
Мир
Антонов отметил поиск Россией диалога с США в вопросе заключенных
Общество
В РФ двух шпионов отправили в колонию за контрабанду деталей С-300 на Украину
Мир
Азербайджан принял предложение РФ о прекращении огня на границе с Арменией
Экономика
В Москве продали десять квартир из топ-100 самых дорогих
Армия
Глава Минобороны Китая пригласил Шойгу посетить совместные учения в КНР
Мир
Четыре человека пострадали в результате утечки опасного вещества в США
Мир
После взрыва на химзаводе в Германии детям запретили играть на улице
Спорт
Саблист Решетников решил взять паузу в карьере после ОИ

Четыре человека пострадали в результате утечки опасного вещества в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере два человека погибли, четверо человек пострадали в результате утечки опасного вещества на нефтехимическом заводе компании LyondellBasell в окрестностях американского Хьюстона.

«Примерно в 19:35 (03:45 мск) во вторник, 27 июля 2021 года, в нашем комплексе в [городе] Ла-Порт <...> произошла утечка этановой кислоты. Два человека получили смертельные ранения в результате инцидента. Четверо получили ожоги, их транспортируют для оказания медицинской помощи», — говорится в заявлении компании, которое цитирует в среду, 28 июля, Daily Mail.

Газовая атака: взрыв сравнял с землей трехэтажное здание
Только по счастливой случайности при ЧП во Владикавказе никто не погиб

В компании в свою очередь уточнили, что в настоящий момент утечка уже ликвидирована. При этом пробы воздуха показали, что местному населению ничего не угрожает.

Накануне на территории крупного химического производства Chempark Leverkusen, расположенного в городе Леверкузен на западе ФРГ, произошел взрыв. По последним данным, пострадал 31 человек, пятеро числятся пропавшими без вести. Погибли два человека.

Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило инциденту уровень предупреждения «чрезвычайная опасность».

В пресс-службе Chempark уточнили, что взрыв произошел по неизвестной причине. В компании призвали местных жителей закрыть окна и двери.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021