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В Краснодаре задержали четырех сотрудников ДПС по подозрению во взятке

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В Краснодаре задержали четырех инспекторов ДПС по подозрению в получении взятки. Об этом в среду, 28 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На оперативной видеозаписи специалисты отдела собственной безопасности выкладывают на капот служебного автомобиля большое количество купюр. Согласно подсчетам, в общей сложности было обнаружено около 1 млн рублей в салонах машин. Задержанные не сообщили о том, откуда взялись эти суммы.

По предварительной информации, с жалобой на сотрудников ДПС обратился водитель, который был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Он поделился, что после получения взятки, размер которой составил около 50 тыс. рублей, его отпустили.

Накануне, 27 июля, источник «Известий» сообщил о том, что в Иркутске при получении взятки в особо крупном размере был задержан заместитель начальника следственного управления МВД по Бурятии, полковник юстиции Андрей Бардаханов.

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