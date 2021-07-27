В Иркутске за взятку задержали замначальника СУ МВД по Бурятии
В Иркутске при получении взятки в особо крупном размере 27 июля задержали заместителя начальника Следственного управления (СУ) МВД по Бурятии полковника юстиции Андрея Бардаханова. Информацию во вторник подтвердил источник «Известий».
По некоторым данным, операцию по задержанию Бардаханова проводили сотрудники московских силовых ведомств.
Ранее, 23 июля, сообщалось, что управляющий отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области Виктор Чернобровин арестован на два месяца по подозрению в получении взяток на общую сумму более 26 млн рублей от охранной организации.
По версии следствия, подозреваемый получил взятки от представителя одной из частных охранных организаций за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Против чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».