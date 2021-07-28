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Минюст разрешил россиянам регистрировать брак дома

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Министерство юстиции России дало разрешение россиянам на регистрацию браков на дому или в медицинских учреждения при условии наличия «особых обстоятельств». Об этом стало известно во вторник, 27 июля.

«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», — говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

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Какие конкретно «особые обстоятельства» дают разрешение на домашнее бракосочетание в документе не уточняется, но тем не менее сотрудник ЗАГСа может отказать заявителю, предоставив письменный ответ.

Дополнительно отмечается, что максимальное время регистрации брака «при особых обстоятельствах» в домашних или медицинских условиях составляет 150 минут. В это время входит в том числе путь специалиста из ЗАГСа до места регистрации союза.

Ранее, 21 июля, на интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, в соответствии с которым отметки о регистрации брака и детях до 14 лет будут ставиться в российских паспортах по желанию.

По желанию гражданина РФ будут внесены данные об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), группе крови и резус-факторе.

Обязательными в российском паспорте останутся отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.

Как отметила 22 июля адвокат Виктория Рыбалко добросовестным гражданам отмена обязательного проставления в паспорте штампов о браке и наличии несовершеннолетних детей ничем не грозит. Однако она напомнила, что в вопросе оформления сделок у нотариуса, а также оформления наследства в настоящее время в распоряжении нотариусов нет каких-то специальных баз для проверки сведений о семейном положении, сказала адвокат.

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