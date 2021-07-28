В Москве в 2,5 раза выросло количество новостроек-небоскребов

За I полугодие 2021 года на рынок новостроек Москвы вышло 591 тыс. кв. м в небоскребах (выше 100 м), что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили аналитики Capital Group.

По данным компании, на рынок вышел 21 новый корпус в высотных проектах — это 23% от общего объема поступлений жилья на рынок «старой» Москвы.

Темп вывода на рынок новых высотных проектов в последние годы растет, и 2021 год только подтверждает этот тренд. За весь 2020-й поступило в продажу около 852 тыс. кв. м жилья в корпусах высотой от 33 этажей — это всего на 30% больше нового объема первой половины 2021 года, отметили аналитики.

Лидер высотного предложения текущего года — новостройки бизнес-класса, на которые пришлось 247 тыс. кв. м предложения. В комфорт-классе вышло 228 тыс. кв. м. Если классифицировать новое поступление жилья по районам, то лидером по объемам нового высотного строительства стал район Раменки, добавили в Capital Group.

Формат небоскребов набирает популярность благодаря нескольким факторам. В высотных проектах покупателям доступны уникальные для районов виды, а сами комплексы отличаются узнаваемым и запоминающимся архитектурным обликом. Важна и более развитая инфраструктура, под которую застройщик может выделить больше площади, благодаря меньшему пятну застройки по сравнению с низко- и среднеэтажными проектами, рассказали в компании.

Ранее в июле заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столица с января текущего года продала на аукционах 978 квартир, не востребованных в рамках городских программ по улучшению социальных условий горожан. Площадь реализованных объектов составила более 56 тыс. кв. м.

Средства, полученные от реализации квартир, пойдут на строительство домов по программе реновации, а также для москвичей, которые стоят в очереди на улучшение условий жизни, добавил Ефимов.