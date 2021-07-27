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Вся страна поддерживает российских атлетов на Олимпийских играх

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Российских атлетов на Олимпийских играх поддерживают всей страной. Эмоциями поделилась мама Артема Черноусова. Атлет выиграл серебро в стрельбе из пневматического пистолета, передает телеканал «Известия».

«Несмотря на то что я сегодня на работе, пыталась найти минутку, посмотреть, как оно там проходит. Не знаю. Это куча эмоций, которые непередаваемые. Вообще это заслуга его и его тренера Галины Николаевны, прямо очень хочется сказать большое спасибо его тренеру. Призера сделала из него, конечно, она», — прокомментировала мама серебряного призера Олимпийских игр Артема Черноусова Елена Черноусова.

Особого восхищения заслужили российские пловцы. Евгений Рылов принес первое золото за 25 лет в стометровке. А Климент Колесников завоевал серебро, уступив партнеру по команде всего 0,02 секунды.

«Климент вместе с Женей прямо сделали то чудо, от которого всем стало тепло на душе. Только искренние поздравления. Это победа не только для спортсменов и тренеров, это победа сборной России и Олимпийского комитета России. Это, скажем так, большой прогресс», — отметил трехкратный чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин.

Эксперты ждут новых медалей в плавании.

«Очень хочется отдать должное этой победе, которая открыла счет нашим выступлениям удачным, и поблагодарить и ребят, и тренеров — и Лазарева, и Шишина — за то, что они вложили душу и практически всё свое свободное время, круглые сутки работали с ребятами. И, конечно, Женя с Климентом просто фантастически сегодня выступили, уверен, это даст импульс такой хороший всей команде для выступлений», — сообщил президент всероссийской организации плавания, четырехкратный Олимпийский чемпион Владимир Сальников.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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