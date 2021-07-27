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В парламенте Турции отвергли идею сделки с Москвой по Крыму и Кипру

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Договоренность между Россией и Турцией по обмену признания Крыма в составе РФ и Турецкой республики Северного Кипра, чей суверенитет признает только Анкара, нереалистична. Об этом заявил 27 июля турецкий дипломат, глава Партии обновления и депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз.

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По его словам, Крым и Северный Кипр по статусу не равны. «Крым был присоединен Россией в качестве части своей территории. Северный Кипр — независимое государство, признания которого хочет Турция. Поэтому все подобные предложения о взаимном признании ни с какой стороны нереалистичны», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Депутат добавил, что если Турция присоединит Северный Кипр и захочет его признания, то его статус в некоторой мере сравняется с Крымом. «Но это также нереалистично», — заключил Йылмаз.

Ранее в этот день глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил неуместность проводить аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра. Он отметил, что многие турецкие бизнесмены хотели бы развивать бизнес в Крыму, поэтому Анкаре выгодно было бы признать Крым российским.

Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил «Ленте.ру», что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимость самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские регионы никогда не будут предметом каких-либо сделок.

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