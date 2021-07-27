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ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает правительства стран мира принять меры для ограничения распространения электронных сигарет. Об этом стало известно 27 июля из доклада ВОЗ о вреде табака.

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В ВОЗ отметили, что электронные сигареты часто рекламируют детям и подросткам, делая акцент на привлекательных ароматах и вводя в заблуждение о вреде продукции.

«ВОЗ обеспокоена тем, что дети, использующие эти продукты, в три раза чаще прибегают к употреблению табачных изделий в будущем. Организация рекомендует правительствам внедрить нормативные акты, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака, предотвратить возврат курения в норму в обществе и защитить будущие поколения», — говорится в докладе.

Правительствам стран предлагают проводить в отношении электронных сигарет такую же политику, что проводится в отношении обычных сигарет.

Также в ВОЗ рассказали, что сейчас в мире примерно 5,3 млрд человек сталкиваются с надписями о вреде курения для здоровья. В 2007 году их видели только 1 млрд человек.

«Эти продукты очень разнообразны и быстро развиваются. Некоторые из них могут изменяться самим пользователем таким образом, что концентрацию никотина и уровень риска от него трудно регулировать. Другие продаются как «безникотиновые», но при проверке часто обнаруживается, что они содержат ингредиент, вызывающий привыкание», — прокомментировал доклад директор Департамента укрепления здоровья ВОЗ Рюдигер Креч.

Сейчас, как отметили в организации, число курящих людей — 1 млрд. Около 80% курящих проживают в странах с низким и средним уровнем дохода.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что курение электронных сигарет (вейпов) может запустить процесс разрушения легочной ткани. К такому выводу пришли сотрудники Крымского федерального университета (КФУ).

Ученый уточнил, что регулярное вдыхание паров вейпа сказывается на снижении активности белков-ингибиторов, отвечающих за защиту тканей от возможного деструктивного действия некоторых ферментов.

При этом никотиновые смеси всё-таки оказывают более серьезное негативное воздействие на организм. Однако и безникотиновые пары электронных сигарет приводят к снижению факторов защиты легких, подчеркивают эксперты.

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